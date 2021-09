Al estar prejubilado Julio Penedo es precisamente una de las personas que podría viajar en cualquier momento del año. En esta circunstancia, ¿sigue prefiriendo septiembre? "Sí, no somos de masas. Siempre hemos preferido septiembre. Pudiendo elegir, no hay color", afirma, antes de matizar: "cada vez es más difícil viajar en este mes. Mi mujer es profesora universitaria y la Universidad cada año empieza antes. En mi época, comenzaba a mediados de octubre. Este curso, el 6 de septiembre". La sensación de que todo lo que no es ocio, universidades, colegios y empleos, empieza antes es generalizada. Irse de vacaciones en septiembre no es fácil, a pesar de sus beneficios evidentes.