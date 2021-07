Con el 54,7% de la población de España ya vacunada, plantearse una escapada vacacional se vuelve más probable. El última avanzadilla en la carrera de vacunación ha tornado el panorama de la movilidad algo más optimista -a pesar de que los contagios no decaen en esta quinta ola-. Este año y medio de pandemia nos ha enseñado a vivir más el momento a momento y a no contar demasiado con los planes a largo plazo. Un clima que se ha extrapolado a nuestra forma de vivir y viajar en vacaciones. Con julio prácticamente acabado, un 37% de las personas del país aún no sabe si este verano finalmente viajará, recoge Atlas.