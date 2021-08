Los usuarios que consigan una plaza en el programa del viaje del Imserso pueden viajar con acompañante, pero, ojo, no todo el mundo sirve como acompañante. En concreto, los participantes del programa podrán viajar con su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que mantienen un vínculo análogo a la afectividad conyugal. En estos casos, el acompañante no tendrá que cumplir con los requisitos anteriormente mencionados, es decir, no necesita tener un mínimo de edad o ser pensionista.