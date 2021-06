Es poco probable que los viajes arranquen el 1 de octubre, aunque oficialmente esa es la fecha

Los hosteleros están que trinan y los viajeros, ya vacunados, desconcertados

Te contamos por qué se han retrasado y cómo podrás apuntarte en su momento

Si tienes mono de Viajes del Imserso, tendrás que esperar un poco más: hay muchas posibilidades de que este año los primeros viajeros no salgan el 1 de octubre. Los motivos del retraso son varios: todavía no se han publicado las condiciones del concurso, nunca antes se ha resuelto el procedimiento en tres meses y este año optan al concurso más empresas que nunca. Es decir, el lío está montado. Te contamos la intrahistoria del regreso de estos viajes, que prometen reactivar el sector.

Cómo funcionan los viajes

En contrato de los Viajes del Imserso sale a concurso cada dos años por un valor de algo más de mil millones de euros, el 20% los pone el Imserso y el 80% los viajeros. En realidad son tres contratos, porque se adjudican tres lotes, (Costas, Interior e Islas). Este año toca renovar contrato.

Generalmente los pliegos de condiciones, esto es, los requisitos que deben cumplir las empresas que se presentan al concurso, están listos en marzo o abril. En estos pliegos se refleja la letra pequeña de los viajes, desde el transporte, hasta la comida, pasando por la categoría de los hoteles o las actividades incluidas.

Una vez publicados en el BOE los pliegos, hay seis meses de margen para que las empresas aspirantes presenten sus ofertas; el Imserso adjudique los lotes; se presenten las alegaciones; se resuelvan y se cierre la adjudicación. Normalmente en septiembre salen a la venta los viajes para que el 1 de octubre salgan los primeros viajeros. Todos estos procedimientos han tardado siempre como mínimo 6 meses, contados a partir de la publicación de los pliegos en el BOE.

Por qué este año no hay pliegos

Pero estamos a mediados de junio y todavía no hay pliegos. Fuentes del Imserso han confirmado a este medio que "pasarán al Consejo de Ministros esta semana o la que viene". Es decir, que nos ponemos a primeros de julio para su publicación en el BOE, con tres meses por delante para licitar, presentar ofertas, adjudicar, apelar, resolver y comercializar.

"Estamos muy justos, pero haremos todo lo posible para ponerlo en marcha cuanto antes", explica Carlos Garrido, presidente de la patronal de las agencias de viajes Ceav. "Después de un año seguimos sin pliegos de condiciones, este año van a cambiar muchas cosas y no podemos explicar a los clientes qué cambios va a haber porque no sabemos nada. Para un programa de 900.000 plazas que necesita muchísima planificación no son las mejores condiciones" comenta el presidente de Ceav.

La falta de pliegos son el tapón que impide que el proceso se ponga en marcha. Esta año hay que hacer pliegos nuevos, y unos pliegos más difíciles que nunca, ya que tienen que contemplar protocolos de seguridad que no había antes de la pandemia. Las incógnitas son muchas. ¿Se pedirá estar vacunado? ¿Habrá que guardar las distancias en el comedor, en el transporte? ¿Cómo serán las actividades de ocio? ¿Qué pasa con los geles y las mascarillas?

Los pliegos deben recoger todas estas circunstancias, y los funcionarios del Imserso se devanan los sesos para poner en marcha con seguridad un programa de viajes en grupo, con población de riesgo, y en un contexto de pandemia, si bien parece que en retirada.

La sentencia de la Audiencia Nacional

Pero es que además este año el Imserso tiene una presión añadida. La Audiencia Nacional ha "anulado y dejado sin efecto" la adjudicación a Mundosenior en los dos últimos concursos públicos. Según la Audiencia Nacional, el organismo público no contrastó la veracidad de la información al haber detectado "un buen número de incumplimientos", en la propuesta de Mundosenior, por ejemplo, calificar con tres estrellas establecimientos que en su propia web reconocen tener dos, no detallar el número de médicos y ATS ofertados, u ofrecer acuerdos con 10.545 agencias como puntos de venta, cuando en toda España hay 9.560. Es decir, el Imserso no supervisó como era su obligación las ofertas presentadas.

La empresa perjudicada, Mundiplan, aspira a hacerse con parte del nuevo contrato, así es que se muestra cauta, y es previsible que espere a la nueva adjudicación para decidir si pide unos daños y perjuicios que pagaríamos todos.

El Imserso no quiere verse de nuevo con el culo al aire, y tendrá mucho cuidado para evitar que en el nuevo concurso se repitan unos errores costosos para el ciudadano, y muy dañinos para su imagen. Esto también está retrasando el inicio del programa.

¿Peligra todo el año?

"Han vendido humo", lamenta el presidente de HOSBEC, Toni Mayor, que abunda en que a estas alturas no se sepa nada del programa "es impresentable". Los hoteleros alertan de que el retraso del concurso hace peligrar la ejecución del programa. "Octubre y noviembre ya los hemos perdido y estamos a punto de perder diciembre. Estamos en junio y el Gobierno solo ha vendido humo", constata Toni Mayor, para quien la convocatoria requiere de "seis meses como mínimo".

"De hacerlo en septiembre u octubre, ya nos podemos olvidar. Se tarda de seis a nueve meses y estamos en junio. Por muchos cantos de sirena que digan los ministros implicados, aún no hay nada efectivo", comenta Martí Sarrate, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE).

Actores nuevos

Hasta ahora el concurso era cosa de dos, Mundiplan y Mundosenior. Ahora entran en juego dos actores más, Logitravel y World2Meet. Si cualquiera de ellas presenta recurso a la adjudicación, el proceso podría demorarse aún más. En 2015, los recursos presentados por Mundiplan y Turismo Social (entonces Mundosenior) retrasaron las ventas hasta el 11 de noviembre. Más allá de las razones sociales propias del los Viajes, el programa riega con más de mil millones un sector que está boqueando tras año y medio de cierre. "Retrasarlo un mes sería fatal para el sector" comenta Carlos Garrido.

¿Y el Termalismo?

El Consejo de Ministros ha aprobado el gasto correspondiente al programa de Termalismo, que empezará el 1 de octubre de 2021. Este programa se contrata directamente con los balnearios, y una vez aprobada la partida, el procedimiento es más sencillo, con lo que no se esperan retrasos.

Qué puedes hacer tú

Si eres un fan de los Viajes el Imserso o del programa de Balnearios no te queda otra que esperar. Ni la tramitación telemática ni la presencial están habilitadas para ninguno de los programas. Probablemente, hasta julio no se habilitarán los canales para solicitar plaza. Y no tengas prisa, las plazas no se adjudican por orden de solicitud, si no por méritos en función de la edad, la renta, o la participación en otras temporadas, entre otros requisitos.

Por otra parte, este año habrá que mirar más que nunca las ofertas, ya que es posible que se incrementen los precios en relación a los del último año.