rey emerito

La visita del emérito a nuestro país ha generado todo el revuelo que se esperaba . Tras su reunión familiar de ayer, en la que se vio, entre otros, con su hijo, Felipe VI, se marchaba de vuelta a Abu Dabi, donde tiene su residencia habitual. 11 horas de visita que concluyeron sin declaración pública, como ya dijo el día anterior “Explicaciones, ¿de qué?” ni tampoco foto oficial. Pese a que Moncloa había mantenido un perfil bajo con la visita, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, rompía el silencio en una entrevista de RNE, "Ha perdido la oportunidad de disculparse", aseveraba. Pedir perdón o no, aclarar algún tema o no hacerlo.

Lo primero que debemos comprender es que cuando alguien te pide explicaciones porque considera que has hecho algo mal, tiene sus razones para hacerlo . Es decir, partimos de un enfado y de una crítica a un comportamiento determinado. Sin embargo, eso que el de enfrente se toma como una afrenta, puede que nosotros no lo consideremos como tal.

“Ahí es donde entra en juego el asertividad , que tiene una serie de normas o reglas que rigen la conducta y nos validan para no actuar de manera pasiva o agresiva. Dentro de estos principios se encuentra el derecho a equivocarse y cometer errores, pero también a no dar explicaciones”, apunta la psicóloga.

Sobre todo, cuando la forma en la que nos las piden no es asertiva, sino agresiva. “Si en lugar de pedirnos una explicación nos la exigen, la reacción normal es no querer darla, porque de alguna forma nos dan razones para no hacerlo al sentirnos atacados”. Por lo tanto, la forma en la que afrontamos la conversación por ambas partes será clave para determinar si las explicaciones ocurrirán o no.