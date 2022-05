Nada personal, lo dice Stanford: los adolescentes dejan de oír a sus madres a los 13 años

Quien tiene hijos adolescentes reconoce el patrón: hablarles y sentir que nos ignoran olímpicamente. No es por disculparles, pero no son ellos. Es su cerebro. Alrededor de los 13 años, los cerebros de los niños ya no se sienten atraídos por las voces de sus madres y sienten más interés por voces desconocidas, según un estudio de la Escuela de Medicina de Stanford.