El mundo entero está conmocionado tras la masacre de Texas en la que 19 niños y dos maestros fallecieron tras el tiroteo en la escuela de Uvalde. Con ello, el endurecimiento de las leyes sobre la posesión de armas ha vuelto a primer plano con el pronunciamiento de muchos rostros populares sobre el tema, como el entrenador de baloncesto Steve Kerr, que tras un partido no quiso responder a ninguna pregunta referente a su equipo , solo habló sobre la matanza que se había producido en el país.

"Hoy no voy a hablar de baloncesto. En los últimos 10 días hemos tenido a ancianos negros asesinados en un supermercado en Búfalo, a asiáticos que asisten a la iglesia asesinados en el sur de California, y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Basta ya. Estoy cansado de venir aquí y dar condolencias a las familias devastadas" , dijo durante la rueda de prensa.

"Estamos siendo rehenes de 50 senadores que se niegan a someterlo a votación, a pesar de lo que el ciudadano estadounidense quiere. Ellos no lo votarán porque quieren aferrarse a su poder. Entonces pregunto, ¿vais a poner vuestro propio deseo de poder por delante la vida de niños, ancianos y feligreses? No podemos ignorar esto y decir que haremos un minuto de silencio" , prosiguió.

En el documental 'The last dance' de Michael Jordan también participa Kerr y habló sobre ese episodio de su vida. Al día siguiente de conocer la noticia volvió a entrenar porque "el baloncesto era lo único que podía hacer para distraerme de lo sucedido. Fui a entrenar al día siguiente porque no sabía qué más hacer".