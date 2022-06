Fiestón de cuatro días: los datos de la celebración de los 70 años de reinado de Isabel II

Reino Unido está de celebración: la reina Isabel II cumple 70 años de mandato. Un hito que se ha iniciado con el tradicional desfile 'Trooping the Colours', que ha acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales.

El príncipe Harry, su nieto, y el príncipe Andres, su hijo, no han estado en el balcón junto al resto de la familia, una ausencia que ha marcado esta fecha tan señalada por la polémica que rodea a la monarquía británica. Sin embargo, los duques de Sussex no han querido perderse la fiesta y sí que han asistido al jubileo, aunque no han posado en la foto oficial.