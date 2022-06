Los tatuajes no están igual de bien vistos por todas las generaciones, sobre todo por aquellos más mayores que están menos acostumbrados a ellos. No obstante, la mayoría de los tatuajes que se hacen representan momentos o tienen un significado importante, tanto como para grabárselo en la piel para siempre. Muchas personas deciden lanzarse al mundo de los tatuajes precisamente así, con tatuajes relacionados con su familia, como es el caso de Agustina, una chica argentina que se ha hecho un tatuaje especial por sus abuelos y al enseñárselo no han podido contener las lágrimas.