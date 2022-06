El patrimonio de Piqué y Shakira: cuánto es y cómo se reparte si no estás casado pero tienes hijos

Aunque al no estar casados los trámites deberían ser en principio más sencillos, lo cierto es que van a tener que hacer frente a algunos obstáculos. Cómo repartirse ese patrimonio o decidir sobre la custodia de sus hijos Sasha y Milan, son dos de las claves que ahora protagonizan la ruptura.

La idea es primero intentar la conciliación. Y si no se llega a un acuerdo, hay que solicitar la ayuda profesional de un abogado.

Shakira y Piqué no están casados, pero sus hijos son menores de edad. En casos como este, los expertos suelen aconsejar acudir a un procedimiento judicial que establezca unos términos claros para llevar a cabo la separación de la familia.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo por la custodia de los hijos entre las dos partes, el juez establecerá las medidas oportunas, fijando quién tiene la custodia, las visitas y la pensión alimenticia . Pero esto supondría alargar el proceso y hacerlo aún más complicado.

Un dato a tener en cuenta, es en que en este tipo de separaciones el uso de la vivienda será prioritario para los hijos y para el progenitor que tenga su custodia, incluso cuando este no es el propietario de dicho hogar.

En caso de no llegar a un acuerdo en este aspecto, y de que la casa sea tanto de Shakira como de Piqué, la decisión de cómo repartir el patrimonio se pondrá en manos del Juez.

¿Y los bienes del patrimonio común? Al no estar casados no existe ningún régimen económico de gananciales, y no habrá que proceder a la disolución. Es aquí donde entra en juego la llamada “división de cosa común”, con la que de mutuo acuerdo se reparten las adquisiciones conjuntas a lo largo de la relación.