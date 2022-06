¿Influyen los nombres en la personalidad?

Lo queramos o no, nuestros nombres son nuestra primera tarjeta de visita. En principio, no podemos elegirlos y esta obviedad es importante. Son los padres quienes suelen nombrar a sus hijos. Para muchos es una prueba de creatividad o una forma de expresar sus propias personalidades o identidades a través de su descendencia. Pero lo que no se tiene en cuenta es que la elección que hacen sobre sus hijos puede influir en la forma en que los demás los percibirán. Los nombres, en suma, significan mucho en la vida de una persona.