Simeone, de vacaciones: ¿está jugando con su hijo al ajedrez o es postureo?

Diego Simeone, el Cholo , está disfrutando de unos días de vacaciones en familia . Primero pasó unos días en territorio español bañándose en las cristalinas aguas de Ibiza, y ahora se encuentra desconectando totalmente con su pareja, Carla Pereyra, sus dos hijas y su hijo mayor, también junto a su pareja, al otro lado del mundo, en las Maldivas. Como no podía ser de otra manera, se alojan en uno de los resorts de mayor lujo de la zona, tanto que solo se puede acceder por hidroavión desde el aeropuerto de Male. No obstante, en las últimas horas sus vacaciones han dado que hablar en redes sociales por un pequeño detalle.

View this post on Instagram

No es la primera vez que le vemos jugar al ajedrez con su hijo, pero en esta ocasión la imagen se ha vuelto viral porque, tal y como señalaba un usuario en Twitter, todo parece puro postureo, ya que el tablero está mal colocado y Simeone juega sin rey, por lo que su hijo no tiene opción de hacerle jaque mate.

Pero ojo, porque quizá padre e hijo no estaban jugando al ajedrez, sino a una variante. Esto es lo que señala el periodista Julio Montes en sus redes sociales, que afirma que podrían estar jugando al "pierde-gana y sí puede haber perdido el rey".

Las reglas son prácticamente las mismas que en el ajedrez tal y como lo conocemos, aunque al ser un juego diferente, introduce otras como que el rey no tiene un gran poder, por lo que puede capturarse como cualquier otra pieza y puede exponerse a que lo capturen sin las consecuencias de un jaque mate, lo que explicaría que el Cholo no lo tenga sobre su tablero. Así que puede que lo de los Simeone no fuese puro postureo, solo que estaban jugando a una variante del ajedrez.