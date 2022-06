Arturo Pérez Reverte y su defensa del aborto: "Es un derecho de las mujeres, sobre el que deben decidir las mujeres"

En respuesta a estas palabras del escritor, se ha producido una lluvia de tweets de personas que no se esperaban que se pronunciase sobre el tema. "Estoy on fire con este tuit de Arturo y los señoros desilusionados que se van de su TL apretando fuerte los puñitos. Dice algo que es evidente pero nadie comenta: si se quedaran preñados los tíos, no había ni debate. Se podría abortar haciendo running para no perder tiempo", escribía la abogada Paloma Llaneza.