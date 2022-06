La semana pasada María del Monte daba el pregón del Orgullo LGTBI+ en Sevilla causando un gran revuelo al decir sobre el escenario que es "una persona más de lo que estamos aquí", s aliendo públicamente del armario con 60 años tras años de rumores a raíz de la figura de folclórica lesbiana surgida en los 80, como no recordar el "¿quién no se ha dado un pipazo con una amiga?" de Lola Flores. En estos días de debate se ha puesto en valor que María del Monte, pese a llevar 23 años con su pareja, haya decidido cómo y cuándo dar el paso públicamente , en este caso a los 60 años, una franja de edad en la que, sin duda, faltan referentes.

El informe puso el foco también en la soledad de las personas que participaron en la muestra, "un 40% de las personas participantes en este estudio vive sola. Este dato se eleva al 51% en personas mayores de 65 años. Un 50% de las personas que viven en áreas rurales están solteras". No obstante, otro punto al que le dan importancia a la salud emocional.

Sin embargo, de las 145 personas mayores de 55 años, recalcan que entre los 31 y los 50 años el 50% fue visible en su entorno social próximo y el 39% en lo laboral, mientras que el 24% continuó siendo visible a partir de los 50 años tanto en el ámbito familiar como en el laboral, pero solo el 30% lo siguió siendo entre sus amistades, una invisibilización a mayor edad que destaca en el ámbito sociosanitario, en el que el 45% asegura no revelar al personal su condición como miembro del colectivo LGTBI. Es más, el 67% considera que tiene mayores dificultades como persona mayor por el simple hecho de ser LGTBI.

Si todo lo permite, pronto abrirá la residencia Josete Massa en Villaverde, un hogar especializado en personas mayores LGTBI promovida por la Fundación 26 de Diciembre. "Una premisa que a algunos sonará marciana, como es crear una residencia pública especializada, que no exclusiva, en los cuidados del colectivo, para mí es tan sencilla como importante. La homofobia no mengua con la vejez, al contrario. Y un lugar donde pasar tus últimos años que te obligue a volver a un armario del que te has pasado una vida escapando es la peor derrota vital", explicaba Federico Armenteros, presidente de la Fundación, hace unos meses a El País.