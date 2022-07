Micropagos, cómo nuestros hijos pueden arruinarnos a través de videojuegos y apps: "Es muy fácil"

El móvil, la tablet, el portátil… Los menores están continuamente expuestos a videojuegos y apps . Y la llegada del verano agrava las preocupaciones de los padres sobre el tiempo que sus hijos dedican a los juegos electrónicos. Es el caso de Almudena y su hija Adriana, de 15 años. Acaba de llegar a España después de pasar el año estudiando en Estados Unidos y muestra una fuerte dependencia respecto al móvil. " No conseguimos que se despegue de él. Se mensajea con los amigos continuamente y a todas horas. Y últimamente también juega con el móvil y está bajándose aplicaciones. Es muy fácil engancharse", asegura Almudena.

Este caso no es aislado. Según datos del último informe de la empresa de seguridad digital Qustodio , ‘Del cambio a la adaptación: viviendo y aprendiendo en un mundo digital’, los menores españoles pasaron en 2021 una media diaria de cuatro horas ante pantallas.

La industria del gaming se ha consolidado en el mercado nacional. Según un informe de la Asociación Española de Videojuegos , España cuenta con 18 millones de videojugadores , de los cuales más de tres millones son menores de 14 años . El gaming es el décimo mercado mundial en la industria del entretenimiento online, según datos de la consultora Statista. Se trata de un sector al alza que ha experimentado enormes transformaciones en la última década. Atrás quedaron los tiempos en los que los videojuegos se compraban en una tienda física y no se volvía a pagar por ellos. La llegada de internet ha provocado que cualquier juego electrónico pueda ser adquirido de manera online y ofrezca a sus jugadores micropagos. Es decir, un modelo de negocio que permite a los usuarios obtener elementos virtuales en el juego a cambio de dinero real .

Son herramientas que incluyen mejoras en los juegos, pero que también suponen un peligro para los padres. No sería la primera vez que un menor causa problemas a su familia por gastar dinero en mejoras o actualizaciones de sus videojuegos favoritos.

Hay tantos micropagos como variantes en los juegos. Desde “free to play” hasta “loot boxes”. Los primeros hacen referencia a aquellos juegos gratuitos que incluyen mejoras para desbloquear objetos, potenciar experiencias o perfeccionar la estética. Es el caso de Roblox, Brawl Stars, Clash Royale o Among Us, cuatro de los cinco videojuegos más usados por los menores, según datos de Qustodio.