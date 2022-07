Quince minutos vitales: cómo salvar a tu mascota de un golpe de calor

Ni los perros ni los gatos sudan. Su organismo no está adaptado como el nuestro a cambios muy extremos de calor, por lo que al no disponer de glándulas sudoríparas no pueden transpirar y generar así un efecto que amortigüe los daños del golpe de calor. Cuando perros y gatos sienten un calor acuciante jadean mostrando la lengua. Las almohadillas de los perros, además, se vuelven muy sensibles y buscan una superficie fresca para contrarrestar el calor corporal.