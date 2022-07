Vacaciones con la familia sin ansiedad: 'actitudes antídoto' para convivir con personas tóxicas

No enfrentarse no implica cobardía, sino que es la respuesta más inteligente para no quedar atrapados en las redes de la persona tóxica. Elegir nuestras batallas y decidir con cabeza cómo vamos a gestionar la provocación es fundamental. "De hecho, es clave para no caer en el desgaste y el deterioro anímico", asegura la experta.