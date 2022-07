El vínculo entre abuelos y nietos es uno de los más auténticos, puros y genuinos. Los abuelos son una parte importante en la vida de toda familia y por su cariño, experiencia y sabiduría suelen entablar una relación particular con sus nietos.

Los abuelos, a través de sus gestos de afecto, o de su sola presencia dejan su huella en las nuevas generaciones de la familia . Por eso el Día de los abuelos es una jornada que no requiere de grandes motivos que justifiquen la celebración. El papel de los abuelos ha ido evolucionando a lo largo de los años en nuestra sociedad, sin embargo, hay algo que nunca ha cambiado y siempre será así: su lugar imprescindible en cada una de las familias.

Los abuelos son aquellos que lucharon en la sociedad, quienes trabajaron durante años, quienes formaron una famili a y los que cada día de su vida se preocupan por sus familiares. Son esos pilares básicos que todos necesitamos porque sin ellos, básicamente no habría sociedad, ¡ellos son el origen de las generaciones futuras!

Además, en las familias actuales también tienen un gran peso puesto que ayudan a sus hijos en la crianza y cuidado de los nietos. Se preocupan por que no les falte de nada, que aprendan cada día cosas y sobre todo, que todos los miembros de su familia sean felices y disfruten cada instante de la vida. Porque si ellos saben algo por encima de todo, es que en la vida hay que hacer aquello que se sienta porque si no se hace, con el paso del tiempo habrá arrepentimientos que no tendrán marcha atrás.