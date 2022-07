Esta progresiva humanización del perro no está exenta de problemas “Genera problemas de comportamiento en nuestras mascotas, como ansiedad y algunas formas de agresividad. Aunque algo de humanización es bueno, el exceso no lo es”, explica Àngel Casellas Grau, etólogo y profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Cuando a una mascota le damos un papel tan principal en el hogar, no reconoce la jerarquía de las personas con las que convive. Ocurre como con los niños, hay que guardar una relación de respeto en el que tú eres el padre y él el hijo, con límites, si no se corre el riesgo de que termine siendo . “Otro de los problemas derivados de este hipervínculo son los trastornos de ansiedad por separación, que hacen que el animal no sepa gestionar los periodos en los que tiene que estar solo”, añade Casellas.