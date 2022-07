La familia que canta unida... El bolero del interiorista Lorenzo Meazza y su hija que derrite Instagram

Hay canciones que, con solo oírse una vez, se quedan en nuestro disco duro . Es el caso del bolero 'Algo contigo', la historia de un amor callado que no termina de despuntar. Versiones de este bolerazo hay muchas, pero una de las más impactantes es la que interpretan el arquitecto e interiorista Lorenzo Meazza y Allegra , su hija pequeña.

View this post on Instagram

En una de las estancias de su casa madrileña, cerca del museo del Prado , ambos interpretan con elegancia el tema de Chico Novarro. Y las redes se derriten. Sorprende la madurez de la voz de Allegra , que hace unos años se presentó a La Voz Kids. Se dice que para cantar boleros hay que haber vivido . No parece el caso de esta joven de 15 años, a la que entusiasma cantar junto a su padre por lo que vemos en sus redes sociales. Público no les falta: Meazza congrega a 42.000 followers en Instagram y entre sus posts más celebrados: sus momentos de plancha .

View this post on Instagram

Pero Meazza es, sobre todo, un espíritu inquieto . Por eso, acaba de crear Casa BlueMont, un atelier con el que ha decidido compartir no sólo su concepto de decoración , sino también los muebles que diseña y que, de hecho, tiene en su propia casa.

¿Serán la casa y el proyecto definitivos? Seguramente, no. El milanés admite que se cambia de casa cada cinco años. "En ese tiempo me digo que es suficiente", explicaba hace unos meses en Hola. Cada lugar, en su opinión, "es como una historia de amor bonita que estuvo bien. Amor verdadero, sí, pero para toda la vida, no. Hay muchos amores esperando a ser descubiertos". El más especial, sin duda, el que siente por sus hijas y deja entrever a través de las redes.