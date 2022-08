El conmovedor gesto de un abuelo para apoyar a su nieto trans

En muchas ocasiones las personas pertenecientes al colectivo LGBTI+ no encuentran el apoyo necesario en su entorno o su familia, que en ocasiones no saben exactamente como mostrarles su apoyo, sobre todo cuando se trata de afrontar una transición de género, en la que mantenerse informado del proceso es importante para prestarles esa ayuda. Sin embargo, a veces basta con el hecho de un simple gesto o acto meramente cotidiano. Es el caso de un momento que se ha viralizado en redes sociales.

El joven apunta también que la discriminación o la transfobia no es algo generacional y que la edad no es ninguna excusa para no mostrar su apoyo a un familiar o a alguien cercano que pasa por el proceso, y como ejemplo claro y evidente está su abuelo, que esperaba ilusionado su regreso para incluir una fotografía de él tras su transición.