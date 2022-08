Existen estudios psicológicos sobre el comportamiento animal que pueden ayudar a despejar esta duda. Alexandra Horowitz, experta en comportamiento animal, explicaba a Business Insider que muchos gestos que los perros pueden hacer al ser abrazados, pese a que parezca que implican felicidad, pueden significar lo contrario. Una de las teorías señala que se podría causar daño físico en ellos, en concreto en su columna , no adaptada para recibir abrazos.

¿Cómo podrías detectar si de verdad no le gustan los abrazos? Algunas de las señales son que agache las orejas, gire la cara, bostece, gruña o intente irse. Por lo general, los perros suelen mostrar más de un síntoma. Stanley Coren, de la Universidad de Columbia Británica de Canadá, está especializado en comportamiento canino y ha estudiado este aspecto de los perros.

Sin embargo, esto no quiere decir que a los perros no les guste el contacto con nosotros, solo que el abrazo no es un gesto con el que se sientan cómodos o seguros. Por eso mismo, prefieren que se les acaricie o les rasquemos el cuello o la barriga.