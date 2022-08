Con el verano muchas personas se ven atadas en el momento en el que llegan sus vacaciones. Nada les gustaría más que salir de su ciudad y desconectar, pero en ocasiones la decisión es complicada si no tienes nadie que cuide de tu mascota, especialmente si es un gato , ya que son animales muy territoriales y un cambio de ambientes les puede descolocar . Dejarlo en casa es una opción, pero necesitas tener la certeza de que alguien va a ir cada día a revisar tu casa, cambiarle el agua y la arena y darle de comer. Una certeza que no siempre tienes contigo. ¿Y si te lo llevas de vacaciones?

El proceso conlleva preparación, pero con todo organizado, no es una idea descabellada. Para empezar, aunque vaya contigo va a tener un cambio de entorno, por lo que no te olvides de llevar algunos de sus juguetes, en especial si son sus favoritos, el tipo de comida que más le gusta y cualquier otro elemento que le haga sentir como en casa, por muy lejos que esté de ella. También es aconsejable que días antes explore con el transportín en el que va a ir, en especial si va a pasar mucho tiempo dentro.

Para viajar necesitarás arena para tu gato. Los formatos han ido evolucionando y existen tamaños para viaje ideales para su transporte y para que no ocupen demasiado y sean cómodos durante tus viajes, con un peso que no sea excesivo, más bien ligero. Además, muchos de estos formatos ya vienen preparados para que no tengas que llevarte un cargamento y sean capaces de mantener el ambiente libre de olores durante varios días. Con eso, agua, comida y sus juguetes, tu gato notará lo menos posible que le has sacado de casa.