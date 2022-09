"Deberíamos alejarnos de actividades que sean simples refuerzos escolares. Si a un niño o niña no le gusta una determinada área, ¿qué nos hace pensar que le va a gustar esa misma área en una extraescolar? Los alumnos ya pasan muchas horas en la escuela; las horas de extraescolares deberían ser las que más les gusten. Eso sí, conviene tener claro que una actividad extraescolar no puede convertirse en algo sin criterio ni rigor", explica Perales. El experto añade que no se trata solo de "compensar" aquello que la escuela no pueda ofrecer, sino de permitir al estudiante que pueda dedicar su tiempo a actividades que le gusten.