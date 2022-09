También puede llamarse 'ricopatía' o 'affluenza', pero no tiene nada que ver con el poder adquisitivo. Nos referimos al síndrome del niño rico, una patología que se da en aquellas familias que conceden a sus hijos todo lo que les piden, sin ningún esfuerzo por su parte. La otra parte del síndrome está protagonizada por hijos caprichosos, capaces de montar un escándalo si no consiguen sus objetivos. Es la pescadilla que se muerde la cola: los hijos no admiten un no por respuesta y los padres son incapaces de negarse a nada.