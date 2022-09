Familia, amigos cercanos y tres matrimonios: el entorno de Glenn Close

La actriz Glenn Close era uno de los grandes atractivos del próximo Festival de San Sebastián al ser nombrada la presidenta del jurado. Sin embargo, finalmente la actriz ha tenido que cancelar su presencia y será sustituida por el productor argentino Matías Mosteirín. En un inicio la actriz se sintió con “muchas ganas de ver películas maravillosas” en el Festival, pero en un comunicado ha tenido que cancelar su visita al producirse “una emergencia familiar por la que debo quedarme en casa. Pido disculpas por no poder estar allí para celebrarlo con todos vosotros”. Repasamos el entorno de la actriz.

La actriz se ha casado tres veces. La primera fue con el guitarrista y compositor Cabot Wade , con el que pasó tres años de matrimonio que ella misma llegó a definir como “concertado”. Tras varios noviazgos no fue hasta 1984 cuando volvió a casarse, esta vez con el empresario James Marlas , una relación a la que se puso punto final en 1987.

Entre sus amistades está la madre de la cantante Lady Gaga, Cynthia Germanotta. La relación comenzó tras un almuerzo que se alargó más de la cuenta. La madre de la artista es la presidenta de la fundación Born This Way que ayuda a jóvenes con enfermedades mentales, mientras que Close es la fundadora de Bring Change 2 Mind, una fundación que nació a raíz de que su hermana Jessie le confesase que no podía dejar de pensar en el suicidio, tras lo que fue diagnosticada de trastorno bipolar y su hijo, el sobrino de la actriz, con trastorno esquizoafectivo.