El caso de Tamara Falcó e Íñigo Nieva está generando ríos de tinta. Ha sido la propia Falcó la que ha querido zanjar el asunto, y lo ha hecho con frases contundentes: "Creo que mi madre filtró el vídeo" o "No hay vuelta atrás". Una combinación ganadora para su madre. En Uppers vamos a poner el foco en todos los padres y madres se pueden haber sentido alguna vez en ese ángulo: espectadores de una relación que no parece la ideal. Más bien parece dañina. Cómo mantenerse en ese filo cortante, entre la alegría y el drama, y dar apoyo a los hijos, si lo necesitan, puede convertirse en una auténtica "guerra de guerrillas". Así lo califica la psicóloga y terapeuta de parejas Lara Ferreiro en esta entrevista.

Hay que mirar el termómetro emocional de los hijos. Al final, lo que miramos es cómo está nuestra gente. Si mi mejor amiga me habla fenomenal de su pareja, lo voy a querer. Si me dice que la trata fatal, no voy a querer ninguna relación con esa persona. También es importante saber si comparten los planes de futuro. Si nuestro hijo quiere casarse y tener hijos, y la otra parte, no, va a haber problemas. La parte económica también es importante. ¿Se mantiene por sí mismo o es un parásito?