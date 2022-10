El pasado 24 de junio llegó a los cines españoles una de las propuestas de terror más exitosas y cautivadoras de los últimos años: The Black Phone . Escrita y dirigida por Scott Derrickson, la mente detrás de El exorcismo de Emily Rose (2005) y de la primera entrega de Doctor Strange (2016), entre otros, The Black Phone combina elementos propios del cine de suspense y del cine de fantasmas para contar la historia de Finney Shaw , un chaval como otro cualquiera que acaba siendo víctima de un misterioso secuestrador de niños. Encerrado en el sótano de su captor, en el que solo hay un colchón y un teléfono negro en la pared, Finney comenzará a recibir extrañas llamadas… Y hasta ahí podemos leer.

Desde su estreno en cines, The Black Phone ha cosechado una taquilla global de más de 100 millones de dólares que la sitúa entre las propuestas de género más exitosas de los últimos años y ha conseguido el aplauso de la crítica, que ya antes de su estreno en salas, durante su estreno mundial en el Fantastic Fest de septiembre de 2021, la valoró positivamente.

El reparto de la cinta es, junto a la dirección, uno de los aspectos que más se han aplaudido. Tanto el debutante Mason Thames, que interpreta a Finney, como Madeleine McGraw, que toma el papel de la hermana de Finney, Gwen, ofrecen unas entregadas actuaciones con las que logran transmitir el miedo, la angustia y las dudas que sus personajes sienten , mientras que Ethan Hawke, que encarna a The Grabber, el misterioso secuestrador, se muestra absolutamente inquietante y perturbador en el que podría ser uno de los mejores papeles de su carrera.

Para entender el éxito de la película, sin embargo, debemos mirar más allá y fijarnos en una figura ajena al rodaje. Hablamos de Joe Hill, el autor del relato en el que se ha basado The Black Phone. Nacido en 1972, Hill es uno de los escritores de terror más interesantes de la literatura actual , y lo es a pesar de ser el hijo del rey del género: Stephen King .

Y decimos a pesar de y no gracias porque tratar de triunfar en la literatura de terror bajo siendo hijo del autor más conocido del género no debe ser tarea fácil. De hecho, en una entrevista de 2016 con The Telegraph, el propio Hill recordó que cuando era joven y ya pensaba en dedicarse a la escritura un amigo le dijo que sería una mala idea, ya que nunca podría librarse de la sombra de su padre.