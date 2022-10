Caso colegio mayor Ahuja: ¿por qué somos capaces de hacer en grupo cosas atroces que no haríamos solos?

Un centenar de jóvenes del colegio mayor de Madrid Elías Ahuja insulta a las mujeres del colegio mayor de enfrente. Los insultos son machistas y de índole sexual. Con sus palabras y sus gritos, los estudiantes cosifican a las mujeres en un ritual que no parece nuevo . Cuesta entender que cada persona, de manera individual, sea capaz de insultar así a una mujer. ¿Somos capaces de hacer en grupo lo que no podemos hacer como individuos? ¿Cuánto poder tiene el grupo?

Todos tenemos un grupo de referencia con el que compartimos ocio y negocio. De hecho, la especie humana adquiere poder cuando se da cuenta de que en grupo es mucho más poderosa. El poder del grupo ofrece seguridad, fuerza y beneficios emocionales: vínculo y sentido de pertenencia. Pero también condiciona. ¿Cuántas veces hemos acabado sucumbiendo a la inercia haciendo algo que no queríamos hacer? Si eso mismo no acaba bien o no es de nuestro agrado, el consuelo habitual es que "todos hicieron lo mismo".