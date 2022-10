“Para los hijos sus padres son su mundo y la familia su estructura. Que sus padres se divorcien implica perder una de sus mayores referencias y fuentes de seguridad. Incluso, aunque exista una separación o divorcio amistoso, no es fácil para ellos. A veces pensamos que no les afecta. Sin embargo, que no lo expresen, no significa que no haya dolor”, subraya Paula Cabal, psicóloga general sanitaria, especialista en psicoterapia integradora infantil y neuropsicología clínica.