Los días complicados del duelo: el duro mensaje de Ana Obregón recordando a su hijo y sus padres

Los últimos años no han sido fáciles para Ana Obregón. Primero perdió a su hijo Álex tras unos meses complicados en pleno inicio de la pandemia combatiendo el cáncer que padecía. Un año después, en mayo de 2021, le tocaba despedirse de su madre, que fallecía a los 95 años y, hace solo unas semanas, perdía a su padre, que llevaba tiempo con una salud algo delicada delicada. “Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y, te juro papá, que no sé cómo lo voy a hacer”, escribía la actriz y presentadora en su despedida a través de sus redes sociales.