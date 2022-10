Mariló Montero recuerda cómo se enteró de la muerte de su hermano una hora antes de entrar en directo al programa que entonces presentaba en Canal Sur

"Me rompí en el camerino; no recuerdo cómo hice el programa ni cómo salí del plató"

"No podemos consumir un exceso de dolor porque nos puede dejar con una depresión para toda la vida"

Mariló Montero es una de las grandes comunicadoras de nuestro país. Ha presentado informativos, magazines y debates. Es una habitual de la prensa rosa por su matrimonio con Carlos Herrera y su posterior divorcio. No tiene miedo a pronunciarse públicamente sobre cuestiones espinosas. Y, en lo que respecta a lo personal, su arrolladora personalidad también es patente.

En una entrevista con Aimar Bretos en Hora 25, Mariló Montero no ha evadido un tema doloroso: la muerte de uno de sus hermanos en accidente de tráfico, una cuestión que ha permitido ver el lado más íntimo de la periodista y ha desencadenado la solidaridad de la audiencia.

Muerte inesperada

Durante su etapa en Canal Sur como presentadora del debate 'Mejor lo hablamos', Mariló Montero recibió una llamada: uno de sus hermanos había muerto en accidente de tráfico. La llamada se produjo a las 21.00h y a las 22.00h debía comenzar el directo, que, además, era especial porque celebraban el programa número 100.

La periodista valoró qué podía hacer en ese momento: no había tiempo para que otro periodista se pusiera al frente, los invitados ya estaban en el plató y ella estaba a una hora de Sevilla, donde había ocurrido todo. La conclusión es que tenía que seguir adelante como fuera. Solo llamó a Carlos Herrera, entonces su marido, para comunicarle su decisión y pedirle que no extendiera la noticia. Sabía que sí era así, probablemente se rompería.

"Me rompí en el camerino"

Montero terminó rompiéndose. "En el baño del camerino. Lloré y me rompí. Por supuesto, el maquillaje se estropeó y me remaquillé yo misma para no tener que llamar a nadie. Ese día no vino el productor ejecutivo al camerino, como hacíamos habitualmente antes del programa", explica en el programa de la Cadena SER.

Durante el debate, apenas recuerda cómo logró sacarlo adelante. "De repente, vi a un íntimo amigo nuestro en el plató y vi que Carlos le había avisado. Por el pinganillo, me habló la directora del programa -algo que casi nunca ocurría-, me preguntó cómo estaba. Le dije que ya quedaba poco de programa y que seguiría hasta el final. Ella me dijo que no habría tarta final para celebrar el aniversario y que solo despidiese", continúa la periodista. "Ni sé cómo salí de allí, cómo cogí la bolsa ni nada de lo que pasó después", afirma.

Su relación con la muerte: "Hay que trabajarla"

Mariló Montero sabe bien cómo son los duelos. Con apenas 20 años perdió a su madre. Su padre murió en accidente de tráfico, junto a su mejor amiga, y, más tarde, sufrió la muerte de su hermano por la misma causa. "Nos conviene trabajar la relación con la muerte. Realmente, la vida es un paréntesis entre el nacimiento y la muerte. Cuando me llaman y me dicen que ha muerto alguien, lo tomo con serenidad, quizá una serenidad excesiva, aunque no pierdo la empatía", asegura al tiempo que admite que respecto a los hijos, la relación con la muerte, "es otro tema".

Mantener alejado el dolor