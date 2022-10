Fernando Osuna, el abogado que lucha porque tu padre admita que es tu padre: "Cuesta entre 4.000 y 7.000 euros"

Cinco años lleva luchando Javier Santos , más los otros tantos que lo hizo su madre, Edité Santos, para que la justicia determine que Julio Iglesias es su padre. El tiempo acecha y su abogado, Fernando Osuna , no desespera. Ya lo consiguió con 'El Cordobés' en noviembre de 2017 aunque, Manuel Benítez , renegara de su hijo hasta hace unos meses. No han sido los únicos que buscan el reconocimiento de sus padres. El jurista sevillano ha llevado más de 800 casos de filiación .

Si el padre reconoce los hechos y no hay demanda, sería muy rápido. Sin duda, sería lo ideal (como fue el caso de Carlos Baute). La cuestión económica era importante, porque el hijo tenía un trabajo muy precario. Pero hablé con mi cliente y llegamos a la conclusión que lo primordial era construir y no destruir. Le aconsejé que retirase la demanda. Le dije "puede ser que tu padre recapacite así y haya una reconciliación". No me equivoqué y así se produjo. Carlos Baute ha dado un ejemplo grandísimo de generosidad”.