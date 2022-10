Ana Sierra, psicóloga, sobre padres y adolescentes: "No, no hay que ser amigo de los hijos"

Necesita escucha, comprensión, límites claros y espacio , aunque también saber que puede contar con sus padres, que estarán ahí y le querrán , aunque no le salgan las cosas como espera o si desea ser diferente a lo que esperaban, porque no es ni tiene que ser tal cual son sus padres. La adolescencia es una etapa de muchos cambios, necesidades, búsquedas y autodeterminación . Se podría decir que se vive una 'crisis' de identidad donde se cuestiona quién es, qué lugar ocupa en el mundo, su mundo, y cómo relacionarse con él y el contexto. Para conseguir esa información pone a prueba al entorno , sobre todo a su familia.

Por supuesto, aunque creo que son los padres quienes tienden más a perder sus roles , pensando que así se acercarán más a sus hijos, confiarán más en ellos o será más fácil gestionar esa etapa. Pero, ser amigo de tus hijos no asegura nada , sino que suele generar inseguridad, desvinculación, tristeza y enfado. Es habitual confundir querer con no marcar límites ni respetar los roles , necesarios para otorgar seguridad sin agobiar ni ser sus amigos.

Si es el hijo quien considera que sus padres son amigos, los adultos han de explicarle que, aunque jueguen, se rían o compartan aficiones, no lo son. Su relación es mucho más que una amistad, son educadores, no 'educastradores' y su apoyo es incondicional, aunque existan normas que hay que cumplir.

Hablando, explicando, con paciencia y marcando límites desde el amor y la comprensión, sin expectativas, pero sí motivando y permitiendo que los hijos elijan y, además, cometan errores . Los padres enseñan a decidir, quererse, protegerse y amar sanamente. Esto sería lo ideal, aunque la mayoría de los progenitores no lo han aprendido previamente, por lo que suele ser complicado que lo transmitan si no entienden que hay una necesidad y se forman.

Los padres no tienen que esperar a la pubertad o adolescencia para trabajarlo. Resulta una labor desde el nacimiento, incluso de antes. Hay que aprender, leer mucho y acudir a profesionales si se notan carencias , que, desde luego, todo el mundo las tiene. De los dos hasta los cuatro años, hay una etapa muy similar a la adolescencia, salvando las distancias. Se denomina ' adoslescencia ' y puede ser terrible para las familias, pues creen que les han cambiado a su pequeño. Se trata de una crisis de identidad (no son rabietas, es más potente y duradero). Esto evidencia que el vínculo madre/padre e hijo, se construye desde el inicio. Si se ha trabajado desde entonces, es extraño que los hijos vivan los límites como comentas, y si lo viven así, habrá que preguntarle por qué y expresar, también, para qué se marcan.

Que sean modelos no significa que sean perfectos ni infalibles, es más, idealizar nunca fue sano. Entender que nuestros padres son humanos, se equivocan, piden perdón y perdonan, es mucho más enriquecedor que ser un modelo a seguir y mucho mejor modelo a seguir. No obstante, no han de seguir a nadie, admirar sí, pero no ser las personas que admiran. Los chicos han de crear su propio camino, conocerse para saber quiénes son, qué desean y seguir su propósito de vida. Los padres han de transmitir eso, no sus propias expectativas y 'deberías'. Ser un referente es ser un buen líder; estos nunca son autoritarios, salvo que la vida de sus hijos peligre.