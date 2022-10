La familia no puede tomar una posición de defensa respecto a su hijo, sí averiguar qué le sucede. Sin embargo, no se puede obviar que el que el joven esté en ese rol supone una posibilidad de que en el entorno familiar exista un modelo educativo X, violencia doméstica o de género en su casa o que el hijo tenga mucho acceso a violencia sin ser sus progenitores conocedores de ello. Tras esto, la familia puede tener un sentimiento de culpabilidad.

R: La familia se pone a la defensiva cuando les dicen que su hijo es un agresor y lo que pretenden es disculparse alegando que no han hecho todo mal. El objetivo tiene que ser no culpabilizar al niño o joven, no criminalizarle y no criminalizarse uno mismo como progenitor. Esto es claramente un indicador y si la escuela ha llegado a tiempo, cuando no existe todavía algo grave, puede verse como una oportunidad para acabarlo a tiempo.