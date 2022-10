No tenemos los padres que queremos, sino los que la vida ha decidido . Esta afirmación lleva implícita la complejidad de las relaciones entre padres e hijos. La familia feliz es un ideal que pocas veces se alcanza y así llegamos a la edad madura con el objetivo -y la necesidad- de cuidar a quienes nos cuidaron cuando la relación filial no ha sido tan fluida como debiera.

Las causas de esta infelicidad sostenida son múltiples. A veces, hacemos responsables a nuestros padres de nuestro malestar. Otras veces, son los progenitores los que no han ejercido bien su rol. De una manera o de otra, esta circunstancia está a la orden del día: llega el momento de cuidar a nuestros padres y no nos inspira el cariño. Nos toca querer por razones humanitarias. ¿Cómo hacerlo? No es imposible; de hecho, se puede crecer como persona teniendo en cuenta algunas de estas pautas.