Convivir (sin ataques de nervios) con un hijo hikikomori, los adolescentes que viven recluidos en su habitación

Con una pérdida de referentes cada vez mayor, gran parte de la juventud no se siente identificada con el modelo de sociedad imperante, en el que cada vez es más difícil ser independiente y mucho menos triunfar si no se tiene una capacidad extraordinaria para soportar entornos de presión , tanto a nivel personal como profesional.

Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, se trata de un trastorno mental poco estudiado. De hecho, puede infradiagnosticarse, ya que algunos de sus síntomas coinciden con los de la depresión. ¿Cómo romper el círculo vicioso? Para los padres, no hay que sentirse responsable de una situación que escapa a su capacidad de acción. El deseo de reclusión no está vinculado a ninguna experiencia de la infancia. "No podemos estigmatizar a los hikikomoris. No serviría de nada. Al contrario, hay que acompañarlos para entablar con ellos un diálogo constructivo que pueda ayudarles", explica el antropólogo belga Olivier Servais.