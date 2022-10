Su hijo, hermana y exparejas: el entorno cercano de Ana Milán

View this post on Instagram

Esto último lo dijo porque, pese a que no se llegaron a casar, sí que tuvieron un hijo , el único de la intérprete de ‘Camera Café’. Marco es, según ella, el hombre de su vida. Fruto de su relación con Morales nació este joven que ya tiene 20 años y que, indirectamente, llegó a protagonizar algunos de sus directos de Instagram cuando intentaba asustar a su madre estando en antena ante miles de espectadores. Sobre su papel como madre sí que ha llegado a comentar que es algo muy complicado. “Es dificilísimo ser madre, me hubiera gustado ser una madre mejor” , reflexionaba.

Manel Loureiro, Peio H. Riaño y Luis han sido sus últimas parejas conocidas. Pese a que ninguna pareja de la actriz ha llegado a buen puerto, nunca se cierra al amor y hace poco confesaba que “es muy probable que en algún momento me vuelva a casar. Lo haré tantes veces como sea necesario”. Eso sí, pese a tener las puertas del amor siempre abiertas, no duda en saber que ella es lo primero: “he aprendido a mimarme, antes esperaba que lo hicieran lo demás. Si me miman estupendo, si no, ya lo hago yo”.