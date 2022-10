Si intervenimos cuando vemos que se acerca la equivocación, el mensaje que mandamos a nuestros hijos es que no son capaces de hacer cosas por sí mismos. Esta es la conclusión de una investigación en la que se compararon dos estilos de crianza: el controlador y el que fomenta la autonomía. Los investigadores comprobaron que, cuando sus madres no estaban presentes, los niños con progenitoras que propiciaban la autonomía intentaban intentaban cumplir con sus responsabilidades, aunque no pudieron hacerlas. Por el contrario, los niños con madres controladoras tenían dificultades para empezar y acabar la tarea.