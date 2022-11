La paradoja de las FP que casi nadie quiere estudiar en España

Hay momentos de la vida en los que concurren muchos acontecimientos trascendentales . Uno de esos momentos es la adolescencia. Al lío vital propio del momento -establecer límites respecto a los padres, afirmar la personalidad propia, separarse de las dinámicas familiares- se añade otro no menos monumental: ¿Qué van a ser de mayores? ¿Qué estudiar? Quienes tienen clara su vocación aterrizan en el tema con suavidad. Pero la inmensa mayoría, que no lo tiene tan claro, se debate es un amplísimo catálogo de opciones . La primera y más importante es pensar si se quiere ir a la universidad o se va hacia la Formación Profesional. Hasta el momento, la FP tenía la fama de estar conectada con el mercado laboral. Es decir; había poco o ningún paro en esas titulaciones.

Ciertos titulaciones sí tienen buenas salidas profesionales , pero no son atractivas para los jóvenes. Es el caso de la industria del calzado , otro sector en el que España está bien considerada. De hecho, muchos zapatos de marcas de lujo se fabrican en Elche. La mala fama del sector está en las pésimas condiciones laborales que esta industria ha venido generando durante años: horarios excesivos, sueldos bajos, retribuciones en b... En este caso, llegan a ser los propios padres los que prefieren que sus hijos no sean zapateros, por lo que la titulación no suele elegirse en primera o segunda opción.

En Aragón, Excavaciones y Sondeos, el ciclo que enseña a ser minero, no llegó a cubrir el curso pasado el 15% de las plazas. En Asturias, Navegación y Pesca de Litoral, el 16%. Curiosamente, en este sector hay trabajo. El problema aquí no son las cuotas pesqueras, sino la falta de relevo generacional. En el caso de las titulaciones marítimas superiores no hay este problema. ¿Por qué? El trabajo en la mar es duro y, aunque en España haya hoy tres millones de parados, los padres no animan a sus hijos a trabajar en ese tipo de empleos.