De cara al invierno, con menos horas de día, es importante crear en casa ambientes llenos de luz que puedan dar energía y alejar las malas vibras de los días grises . No es una exageración, tener espacios bien iluminados nos puede hacer sentirnos mejor o ser más felices. No se trata de poner muchos watios, sino de hacer 'islas de luz' donde se necesitan . ¿Cómo? Repasamos las propuestas 'hygge', la tendencia danesa que hace de las casas nuestro refugio de paz pasadas por el filtro de Meik Wiking , director ejecutivo del Instituto para la Investigación de Dinamarca y autor del libro 'Hygge Home' .

Las lámparas de techo, en general, hacen que las estancias parezcan más frías , sobre todo si las paredes de la habitación son blancas. En cambio, llenaremos cualquier habitación de luz con lámparas bajas que iluminen desde abajo con tonalidades cálidas. Esto no quiere decir que no tengamos luces de techo. Son muy útiles en muchas circunstancias y tareas domésticas, pero si lo que buscamos es ambientar y 'abrigar' el espacio, utiliza mejor lámparas de pie o de mesa .

En los últimos años es frecuente ver lámparas colgantes sobre las mesas donde se celebran comidas o cenas. No es necesariamente la mesa de comedor, puesto que ya hay muchos espacios multifuncionales donde se come, se estudia, se teletrabaja o se utiliza para distintos propósitos. Las lámparas colgantes pueden adaptarse a la altura que queramos , pero cambiará según lo que vayamos a hacer. Si vamos a celebrar una comida o una cena , tiene que estar situada a 50 o 60 centímetros sobre la mesa y no debe deslumbrar ni obstruir la visión a lo largo de ella, ya que todos queremos ver a nuestros invitados.

Lo más importante en un baño, sobre todo cuando no hay luz natural, es asegurarse de que la luz que tengamos muestre los colores tal y como son. No es la primera vez que alguien sale maquillada 'como una puerta' de su baño porque el espejo no reflejaba bien la intensidad de los colores. Lo fundamental en este caso es hacernos con bombillas que reproduzcan lo más fielmente posible la luz natural. Y si buscas un momento-spa y tu baño no es de esos, añadir velas (y alguna flor fresca o toque verde) pueden llevarlo a otra dimensión.