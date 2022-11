En España hay más de 7 millones de perros registrados. En los últimos 20 años han pasado de ser animales con una función determinada a ser compañeros de vida y miembros de la familia que también requieren de unos cuidados esenciales y unas responsabilidades. Estas responsabilidades aún serán mayores cuando se apruebe la Ley de Protección y Bienestar Animal, que exigirá a los dueños un curso de formación gratuito y obligatorio y un seguro de responsabilidad civil que cubra los desperfectos que pueda provocar el can.

Que el curso sea obligatorio "facilitará una tenencia responsable" porque "muchas veces la gente no es consciente de la responsabilidad que implica”, ha indicado la responsable de comunicación de Royal Canin, Carlota De Lucas.

El coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, asegura que estos cursillos no ofrecen grandes dificultades porque son más bien "unas charlas con los consejos básicos que hay que tener en cuenta ", como saber detectar si el animal sufre sobrepeso u obesidad.

Las multas aparejadas a la sanción leve que podría imponerse en caso de no contar con el seguro de responsabilidad civil que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal van desde los 500 a los 10.000 euros. Hasta el momento este tipo de seguros no son obligatorios a nivel nacional y sólo se exigen en Madrid y País Vasco. No obstante, de salir adelante la ley, la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros se trasladará a todo el país.