El experto subraya que no se debe obviar el hecho de que muchos centros educativos hagan una buena labor y de ellos no salen malos datos, tampoco todo lo que hacen bien. “Nosotros que somos una empresa privada sabemos que muchos colegios e institutos a nivel interno realizan un adecuado trabajo. Y la prueba radica en que muchos de ellos nos contratan y gastan un dinero que podrían usar en otras cosas, pero se preocupan porque no exista violencia ”.

Julià Aguarón perfila en cuanto a la institución educativa y su protocolo, que, si no tiene un recurso público, el centro tendría que asesorarse de forma privada o dejarse acompañar para tener un buen programa de convivencia y un óptimo reglamento funcional como circuitos prácticos que permitan que si sucede pueda detectarse lo antes posible y actuar. “En el caso de los colegios, lo más olvidado es la una detección preventiva continuada. Tiene que haber mecanismos que te permitan una observación ininterrumpida del grupo, y no me refiero a un sociograma cada dos años, sino tener una cultura en la que los profesores valoren la dinámica del grupo, las relaciones, no la parte académica, sino cómo está ese grupo de cohesionado, quién podría estar en una situación de riesgo... Todo eso debería incorporarse en la cultura del centro y posibilitaría no detectar casos graves”.