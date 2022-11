Jennifer Aniston ha explicado cómo le afectó el escrutinio de la prensa, que inventaba argumentos por los que la actriz no era madre

"Siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’. Quizá, pero ya no tengo que pensar en eso"

Aunque no se arrepiente de no haber sido madre, sí que reflexiona que le habría gustado que en su momento alguien le recomendase que congelase sus óvulos

Son ya más de tres décadas las que Jennifer Aniston lleva en activo en el mundo de la interpretación, convirtiéndose en la década de los 90 en el amor platónico de ellos y un referente para ellas gracias a su éxito en ‘Friends’. La vida de la actriz más allá del mundo de la interpretación ha dado para mucho y, hace años, en un artículo en el Huffington Post que comenzaba con un “no estoy embarazada, lo que estoy es harta”, escribía que “la cosificación y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo e inquietante”. Uno de los puntos de los que más se ha hablado de ella, sin que Aniston diera pie a las habladurías, ha sido por qué nunca ha sido madre. “Nadie sabe por qué no tengo hijos”, explicaba hace un año. Ahora sí lo sabemos.

Aniston ha concedido una entrevista a Allure en la que habla de varios temas, entre ellos, la maternidad, señalando que sí, ha intentado ser madre. La actriz y productora habla de como ahora, a los 53 años, “me siento mejor que nunca, que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40”. Durante esos años cuenta que pasó “por cosas realmente difíciles. Si no es por eso, no me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Por eso tengo tanta gratitud a todas esas cosas. Ahora no me importa una mierda”.

Intentó ser madre

Es entonces cuando habla de la maternidad. “He tratado de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí”, afirmaba. En ese momento de la entrevista, la misma periodista le confirma que no sabía que lo había intentado.

Aniston no duda en contestar que ni ella “ni nadie”. “Todos esos años y años y años de especulación. Fue realmente difícil. Me estuve sometiendo a tratamientos de FIV (fecundación in vitro), bebiendo tés chinos, lo que fuese. Lo hice todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho: ‘congela tus óvulos’. No lo piensas. Y aquí estoy hoy, el barco ha zarpado”, confesaba en la entrevista.

Pese a todo ello, la propia actriz reconoce que tiene “cero arrepentimientos. De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’. Quizá, pero ya no tengo que pensar en eso”.

El escrutinio de la prensa

Aunque ha tenido varias parejas, se ha casado en dos ocasiones, una primera con Brad Pitt, hasta su divorcio en 2005, y una segunda con Justin Theroux, del que se divorció en 2018. Pese a que no nombra a ninguna pareja en concreto, en la entrevista sí que trata ese momento en el que la prensa decía que Aniston no tenía hijos porque, entre otros argumentos, solo estaba interesada en ser una gran estrella de Hollywood.