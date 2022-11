La l ey trans todavía no se ha aprobado, pero probablemente es una de las que más polémicas ha levantado durante su preparación y en la actualidad, en pleno debate parlamentario previo a su aprobación. Se ha hablado tanto de la Ley que, inevitablemente, han surgido bulos a su alrededor que se toman por ciertos por diferentes sectores de la población y que nada tienen que ver con lo redactado en el texto aprobado en Consejo de Ministros el pasado junio. Repasamos, y desmentimos, algunos de los bulos principales.

“Los hombres podrán burlar la ley de violencia de género si se cambian de sexo tras la agresión”. Esta frase o idea, escuchada en más de una ocasión como veraz, no es cierta según el texto de la Ley. Esto está perfectamente recogido en el artículo 41.3 de la norma. “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Por tanto, iniciar una transición no impide que se responda por un delito de agresión machista cometido previo al inicio de este proceso. Tampoco una mujer que comience una transición a hombre y que haya sido víctima de violencia de género pierde sus derechos.

View this post on Instagram

Otro de los puntos polémicos es que, supuestamente, aquellas personas transexuales mayores de 65 años que no superen la renta mínima tendrán acceso a un subsidio. Hace un año se contempló en la proposición de ley que presentó ERC y el Grupo Plural que no se admitió a trámite en el Congreso. En el actual texto de la ley trans no hay rastro de ningún tipo de medida similar a la planteada.