La famosa universidad norteamericana acude de nuevo en nuestra ayuda. Si antes nos enseñó a quedarnos plácidamente dormidos en minutos, ahora nos enseña a negociar. El método de negociación de Harvard es, originalmente, un proyecto creado en la Escuela de Leyes de Harvard en 1979 por el antropólogo social William Ury y el profesor en derecho Roger Fisher para resolver conflictos siguiendo una serie de principios. En 1981 publicaron un libro, llamado 'Getting to Yes: How To Negotiate Agreement Without Giving In', en el que explican los principios básicos de la metodología y cómo llevarla a la práctica.