En realidad, la medida afectará a todas "aquellas especies que supongan un problema para la seguridad ciudadana, la salud pública o la biodiversidad", es decir, aquellas catalogadas como "invasoras", según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se está trabajando en un llamado ‘Listado Positivo’ y hasta que este no esté elaborado no se sabrá “al cien por cien” qué animales no podrán ser susceptibles de que los tenga el público, ya sea para su comercialización o su tenencia en casa.