La profesional especializada en nutrición digestiva, resalta que es importante fomentar adecuados hábitos de vida saludable, pero no a costa de obligar al adolescente a desayunar si no quiere o proporcionarle alimentos carentes de valor nutricional solo para que tengan algo en el estómago. “Es peor forzar a los hijos a desayunar y que lo hagan de un modo equivocado, por ejemplo, tomando galletas o cereales que suelen ser ultraprocesados y que ni tan siquiera quieren tomar, solo por quedarse tranquilos los padres”.

García-Orea recalca que sería perfecto que los adolescentes llevasen al centro educativo algo para comer a media mañana como, un bocadillo de aguacate con queso o de jamón con queso y un plátano o unas mandarinas. Según, esta profesional, lo ideal sería comer cuando tengan hambre . Además, añade, que en aquellos colegios donde separan por día los alimentos a llevar como por ejemplo un día fruta, otro bocadillo u otro lácteos, no resulta la opción más recomendable. La nutricionista afirma que habría que mezclar y llevar bocadillo y una pieza de fruta . “Entiendo que lo que pretenden los profesores es educar en hábitos y que coman de todo , pero comer un día solo fruta no supone, en muchas ocasiones y dependiendo de lo que hayas desayunado, suficiente proteína para aguantar una media mañana. Entonces, lo ideal sería llevar todos los días algo de fruta para que se vayan acostumbrando a tomarla, pero con algo más, esto es, proteínas o grasa buena ”.

María Díaz Medina, psicóloga, especialista en Psicología Clínica, quien, además, ha ejercido como docente, sostiene que los padres no solo han de pensar en las cantidades o tipo de alimentos que ingieren sus hijos en el desayuno, si no, plantearse qué dificultades les sobrevienen para no desayunar o no hacerlo convenientemente. “Pueden pensar en si están pasando por problemas en el autocuidado, en cuanto a la gestión del tiempo, en la instauración de hábitos, en alteraciones en los biorritmos, la ausencia de modelos adecuados o problemas con los vínculos, entre otras cuestiones”.