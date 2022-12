Pacho, el hijo mayor de Luis Enrique que le ayuda con los videojuegos y Twitch

Pacho Martínez es un gran aficionado al fútbol y el mejor apoyo de su padre dentro y fuera del terreno de juego. Pero no solo se interesa por el deporte rey. El joven compagina el fútbol con el surf o el esquí acuático. Pacho ha estudiado Auditoría y Gestión Financiera en la UPF Barcelona School of Management y también ha organizado varios eventos de voluntariado, según revela él mismo en LinkedIn

En los últimos tiempos ha demostrado tener un gran manejo con el 'e-sport' por excelencia, el videojuego 'League Of Legends' (LoL). Al ser un experto, fue él quien precisamente ayudó a su padre a introducirse en este mundo y a darle consejos como 'streamer' para su canal de Twitch . De él, ha destacado su enorme coraje para entrar de lleno en un mundo, el de los deportes on line, en principio muy ajeno a los mayores de 50.

Sira, la segunda hija de Luis Enrique, es una reconocida amazona. Entre sus títulos más destacados: campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. Su pasión por los caballos comenzó a los cinco años y cuando cumplió 13 sus padres le regalaron un poni. “Al principio no les gustaba este universo, no lo entendían. Fue un proceso. Ahora disfrutan y me apoyan, pero si no apruebo me puedo despedir de todo”, contaba hace unos años a Vanity Fair.