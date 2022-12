‘Nepo Babies’ o bebés del nepotismo es un término que ha cogido una gran fuerza a lo largo de este año. ¿Qué significa? Así de primeras, lo que siempre hemos denominado como ‘hijo de’ . No, no es nada nuevo, pero es una tendencia cada vez más presente en Hollywood, delante y detrás de las cámaras, así como en la música. Son los hijos de actores, directores, modelos o músicos que trabajan en esa misma profesión o relacionada , a veces incluso en proyectos de sus padres. Hasta aquí todo bien, ¿por qué no? Entonces, ¿dónde está el problema? En que desde fuera se ve como ellos, por su nombre y apellidos, tienen más oportunidades que el resto de los mortales e incluso reciben un mejor trato por parte de la profesión.

En su definición, los ‘Nepo Babies’ suelen aparecer de la nada, con una primera oportunidad de trabajar en una gran película o serie o un proyecto musical potente. Es decir, no tienen que currarse una carrera desde un inicio porque su apellido es lo suficientemente poderoso para abrirles todas las puertas posibles. ¿Quiere esto decir que no tengan talento? Por supuesto que no, simplemente no tienen que luchar tanto para crear una carrera consolidada en la profesión.